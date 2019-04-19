"غوغل" يغلق حسابات قنوات إيرانية فجأة

أغلقت شركة "غوغل" دون سابق إنذار حسابات قناتي "TV press"، و"TV Hispan" الإيرانيتين من "يوتيوب" و"Gmail"، بدعوى ارتكابهما "انتهاكات لسياسات الاستخدام".

© REUTERS / Dado Ruvic قرار صادم من "غوغل" بشأن "يوتيوب" مدفوع الأجر

وعند محاولة قناة "Press tv" الدخول إلى حسابها تلقت رسالة من شركة "غوغل" محتواها:

لقد تم تعطيل حسابك في غوغل، ولا يمكن استعادته بسبب استخدامه بطريقة تنتهك سياسات غوغل.

وبحسب قناة "TV Press"، فإن حسابها على "يوتيوب" لا يزال موجودا، لكن لا يتسنى للمسؤولين إضافة أي محتوى جديد؛ بحسب قناة "العالم".

وأشارت القناة أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حسابها على "يوتيوب" للحظر، مضيفة أن "غوغل" ترفض تقديم أي تفسير لذلك.

وفتحت القناة أول مرة حسابا على "يوتيوب"، في ديسمبر/ كانون الأول 2009، وجرى إغلاقه في سبتمبر/ أيلول 2013. ثم تم فتح قناة جديدة، ولكن تم إغلاقها بعد شهرين تقريبا، وجرى فتح قناة أخرى، لكنها تعرضت للمصير نفسه بعد 5 أشهر.