سياسي أوروبي: سوريا وتركيا تعتقدان أن العقوبات على روسيا "قصة مضحكة"

وقال دي فولي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في مؤتمر "يالطا" الاقتصادي الدولي الخامس: "جئت هنا من أجل هدف واحد، وهو ضرورة إزالة العقوبات المفروضة على روسيا".
ومضى دي فولي:
نحن نعلم أين نحن، ولكن نود أن نعلم إلى أين نتوجه وهذا أمر غير واضح بالنسبة لي، خاصة وأن كل المتحدثين تحدثوا عن أحداث في الماضي ويجب ألا نتحدث عن الماضي، ينبغي أن نفكر في المستقبل.
واستمر "من أجل التفكير في المستقبل فالخطوة الأولى، هي تواجدي هنا في هذا المؤتمر لنتحدث عن ضرورة إزالة العقوبات، وكيفية تنفيذ ذلك الأمر".
وقال السياسي الأوروبي:
لكن لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل، وهناك استثمارات يتم إعاقتها وهناك صعوبات في العمليات البنكية وعمليات التمويل، وهو ما يجعل المستقبل الاقتصادي أمرا صعبا.
وأردف "لذلك فمن الضروري أن يتم إزالة العقوبات والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم".
وواصل "يمكن أن ننظر للدول الأخرى مثل سوريا وتركيا ودول أخرى، التي تنظر إلى مثل تلك العقوبات بأنها مجرد قصة مضحكة، ولا يعيروا مثل تلك الأشياء انتباها، وأظنهم يهنئوا أيضا من هنا الرئيس بوتين على ما يقدمه لبلادهم، وعلى قراراته الإيجابية".
واستطرد "لكن بالعودة إلى ما حدث في القرم، أظن أنه لا يوجد رئيس يمكن أن يفعل مثلما حدث، الذي وأد أزمة، وأدى وظيفته على أكمل وجه، لذلك ينبغي أن يتم إزالة العقوبات".
وافتتح، أمس الخميس، في مدينة يالطا في جمهورية القرم الروسية، المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس، بتنظيم من حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا ودعم من الحكومة الروسية.
وافتتح المؤتمر رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إلى جانب بعض المسؤولين الرسميين وعدد كبير من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.
ويستمر المؤتمر حتى 20 من الشهر الحالي، وسيتم خلاله توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف المشاركة، بالإضافة الى التعرف على جمال شبه جزيرة القرم ومنتجاتها.
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