طائرة تعود من منتصف رحلتها بعد اصطدامها بـ "جسم مجهول"

ذكرت متحدثة باسم شركة النقل الوطنية، أن طاقم طائرة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا، عاد بعد إقلاعها، بعد أن شعر أن العجلة الأمامية للطائرة اصطدمت بجسم غريب، عند مغادرتها المطار، بحسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد".
وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي في الساعة 8 مساء، وسيتم تفتيشها من قبل المهندسين لمعرف سبب الاصطدام بالعجلة.
وقالت المتحدثة باسم طيران نيوزيلندا، "إن ركاب الطائرة سيتم توفير رحلات بديلة لهم غدا السبت، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى إقامة قد تم تزويدهم بغرف في فنادق".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)