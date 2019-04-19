طائرة تعود من منتصف رحلتها بعد اصطدامها بـ "جسم مجهول"

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية، اليوم الجمعة، لإلغاء رحلتها في الجو، والعودة إلى المطار، عقب اصطدامها بجسم مجهول.

ذكرت متحدثة باسم شركة النقل الوطنية، أن طاقم طائرة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا، عاد بعد إقلاعها، بعد أن شعر أن العجلة الأمامية للطائرة اصطدمت بجسم غريب، عند مغادرتها المطار، بحسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد".

وقالت إن الرحلة التي تحمل رقم "NZ5759"، والتي كانت متجهة من مدينة كرايستشيرش إلى مدينة دنيدن، عادت إلى المطار مرة أخرى، كإجراء احتياطي عقب الحادث الذي وقع مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي في الساعة 8 مساء، وسيتم تفتيشها من قبل المهندسين لمعرف سبب الاصطدام بالعجلة.

وقالت المتحدثة باسم طيران نيوزيلندا، "إن ركاب الطائرة سيتم توفير رحلات بديلة لهم غدا السبت، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى إقامة قد تم تزويدهم بغرف في فنادق".