غرينبلات: صفقة القرن لن تشمل منح أرض من سيناء المصرية للفلسطينيين

صرح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الجمعة، بأن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لن تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وقالت رويترز إن غرينبلات على ما يبدو سعى لنفي تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الخطة التي طال انتظارها لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ستشمل توسيع قطاع غزة ليشمل جزء من شمال سيناء على البحر المتوسط.

وقال غرينبلات أحد مهندسي الخطة في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة "سمعت تقارير عن أن خطتنا تشمل تصورا بأننا سنقدم جزءا من سيناء إلى غزة. هذا كذب".

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة الأمريكية بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعيد انتخابه مؤخرا من تشكيل حكومته الائتلافية، وبعد شهر رمضان في يونيو/حزيران.

وذكر مصدر مطلع أن جاريد كوشنر مستشار ترامب قال يوم الأربعاء إن الخطة ستتطلب تنازلات من جميع الأطراف، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطة ستقترح بشكل مباشر إقامة دولة فلسطينية وهو المطلب الرئيسي للفلسطينيين.

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، وفي عام 2014، انهارت آخر جولة من محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة واشنطن.