إصابة العشرات بعد خروج قطار عن مساره في الهند

ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم السبت أن قطار خرج عن مساره في شمال الهند ما أدى إلى إصابة العشرات من الركاب بجروح مختلفة.

وبحسب قناة " إن دي تي في " الهندية فإن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة صباحا بالقرب من قرية رآما التي تبعد 15 كيلومترا عن مدينة كانبور في ولاية أوتار براديش.

ويذكر ان القطار كان متجها من مدينة الله أباد إلى دلهي.

وأشارت القناة إلى ان 15 سيارة إسعاف وصلت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.