مقاتلات روسيا.. الخيار الأفضل لتركيا

أكد مصدر تركي أن أنقرة ستجد بديلا إذا رفضت واشنطن بيع طائرات "إف-35" إلى تركيا.

وذكرت مجلة "ديفينس نيوز" نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية أن المقاتلات الروسية هي البديل الممكن.

ونقلت المجلة عن المصدر قوله إن الطائرات المقاتلة الروسية هي الخيار الأفضل لتركيا إذا أقصاها الحلفاء الأمريكيون من مشروع إنشاء "إف-35".

وقد هدد المسؤولون الأمريكيون بإقصاء تركيا إذا اشترت منظومات صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات.

وأكد مصدر تركي آخر أن أنقرة ستجد بديلا إذا رفضت واشنطن بيع مقاتلات "إف-35" إليها.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها لن تتخلى عن نية شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية وأنها يجب أن تتسلم أولى دفعات منظومات إس400 في يوليو/تموز.