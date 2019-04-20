اتهام جديد من المخابرات الأمريكية لـ"هواوي" الصينية

اتهمت المخابرات الأمريكية شركة "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني، لتزيد بذلك قائمة الاتهامات التي تواجهها الشركة الصينية في الغرب.

© Sputnik . Ilya Pitalev مسؤول في الاتحاد الدولي للاتصالات: المزاعم بشأن "هواوي" تستند لعوامل سياسية وليس أدلة

وذكرت صحيفة " التايمز " البريطانية، نقلا عن مصدر خاص، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اتهمت "هواوي" بالحصول على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية.

وأشار التقرير أن المخابرات الأمريكية نقلت ادعاءاتها في وقت سابق من العام الجاري لأعضاء آخرين بمجموعة "فايف آيز" لتبادل معلومات المخابرات التي تضم بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا.

ورفضت "هواوي" هذه الادعاءات التي نشرت في الصحيفة وقال متحدثها "هواوي لا تعلق على ادعاءات غير موثقة لا تدعمها أي أدلة من مصادر مجهولة".