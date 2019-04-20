بالصور... شباب "حزب الله" في الأهواز لمساعدة الإيرانيين

نشرت وكالة إيرانية، يوم أمس الجمعة، صورا قالت إنهم شبان لبنانيون قدموا لمساعدة المواطنين الإيرانيين في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في إيران.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن عددا من الشباب اللبنانيين المنتمين لـ"حزب الله" اللبناني قدموا مساعدات في المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات في منطقة خوزستان في الأهواز.

مباشر الأهواز..

مساعدة أهلنا المتضررين من جراء السيول#سيل_محبت pic.twitter.com/7aZ1Mn0unM — الثورة الإسلامية (@Althawra_Iran1) April 18, 2019

كما انتشرت صور عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهر عناصر من "حزب الله" يقومون بمساعدة المنكوبين في منطقة الأهواز.

كما وصلت إلى منطقة خوزستان قافلة تابعة لـ "حركة النجباء" العراقية الى منطقة الصخرة في مدينة الأهواز.