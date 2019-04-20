بالصور... شباب "حزب الله" في الأهواز لمساعدة الإيرانيين

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن عددا من الشباب اللبنانيين المنتمين لـ"حزب الله" اللبناني قدموا مساعدات في المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات في منطقة خوزستان في الأهواز.
مباشر الأهواز..— الثورة الإسلامية (@Althawra_Iran1) April 18, 2019
مساعدة أهلنا المتضررين من جراء السيول#سيل_محبت pic.twitter.com/7aZ1Mn0unM
كما انتشرت صور عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهر عناصر من "حزب الله" يقومون بمساعدة المنكوبين في منطقة الأهواز.
بالصورة: #حزب_الله في #الأهوازhttps://t.co/RfvWNUw3P1 pic.twitter.com/qP3UY7XLFx— Lebanon Debate (@lebanondebate) April 20, 2019
كما وصلت إلى منطقة خوزستان قافلة تابعة لـ "حركة النجباء" العراقية الى منطقة الصخرة في مدينة الأهواز.
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