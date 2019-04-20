روحاني: لا نملك أموال كافية لتعويض متضرري الفيضانات

ونفى الرئيس الإيراني، أن تكون المناطق التي غمرتها الفيضانات قد تسببت بانتشار أمراض معدية، قائلا: "ترى منظمة الصحة العالمية أنه ليس لدينا مرض معد في المناطق التي تعرضت للفيضانات".
ومن المقرر أن يتوجه روحاني إلى محافظة خوزستان، جنوب إيران، والتي تتعرض منذ أسابيع لموجة فيضانات شديدة دفعت السلطات الحكومية إلى إخلاء نحو 200 قرية، فيما انقطعت الطرق بين المدن، وأسفرت عن مقتل 81 شخصا وإصابة المئات بجروح، كما تسببت الفيضانات في خسائر اقتصادية كبيرة على خلفية الأضرار الجسيمة التي طالت الطرقات والبيوت والمحاصيل الزراعية وإمدادات الكهرباء والغاز والسكك الحديدية وشبكة الاتصالات.
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