رجل يخطئ في التصويت فيقطع إصبعه (فيديو)

أقدم رجل على قطع إصبعه بعدما أدرك أنه صوت بالخطأ.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قام باوان كومار بالضغط بالخطأ على الزر الذي يحمل شعار زهرة اللوتس بدلا من زر شعار الفيل، خلال تصويته في الانتخابات المحلية الهندية، ولذلك قرر قطع سبابته بسبب هذا الخطأ.

كومار أراد التصويت لمرشح حزب باهوجان ساماغ ضد مرشح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، في مدينة بلندشهر بولاية أوتربرادش، خلال المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية العامة في الهند.

وانتشر فيديو لكومار على الإنترنت بعد قطعه لأصبعه وهو يوضح أسباب إقدامه على فعلته.

يشار إلى أن الناخبين في الهند يغمسون سباباتهم في حبر من الصعب إزالته عقب الإدلاء بأصواتهم.