ترامب يهاجم الصحافة: واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأكثر كذبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أكثر وسائل الإعلام كذبا.

وغرد الرئيس الأمريكي، مهاجما الصحيفتين باعتبارهما "أعداء الشعب".

وجاءت تغريدة ترامب عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

The Washington Post and New York Times are, in my opinion, two of the most dishonest media outlets around. Truly, the Enemy of the People! https://t.co/AG3vccsJvg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

أظهر استطلاع حصري للرأي أجرته رويترز/إبسوس تراجع عدد الأمريكيين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب بنسبة ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في العام الجاري بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويعد الاستطلاع، الذي أجري من ظهر الخميس وحتى صباح أمس الجمعة، أول مسح على مستوى البلاد لقياس ردود فعل الأمريكيين بعدما نشرت وزارة العدل الأمريكية تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة والذي أشار إلى عدة مناسبات ربما تدخل فيها الرئيس في التحقيق، بحسب رويترز.