اعتقال 700 شخص إثر مظاهرات في لندن (فيديو)

نقلت الخدمة الإعلامية في سكوتلاند يارد في لندن، بريطانيا، اليوم السبت، عن اعتقال 700 ناشط بيئي تظاهروا في وسط العاصمة البريطانية لليوم السادس على التوالي.

وقالت دائرة شرطة العاصمة في بيان "اعتبارا من الساعة 10:00 (بتوقيت لندن) اليوم السبت، احتجز ضباط الشرطة أكثر من 718 شخصا اعتبارا من يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان، وتم توجيه التهم لـ28 شخص".

We have always been, are and will always be non-violent in London and the rest of the world. We act in peace, with ferocious love of life in our hearts. We act on behalf of life. We #RebelForLife against government inaction on the #SixthMassExtinction.pic.twitter.com/GScx28ZBCk — Extinction Rebellion 🐝⌛️🦋 (@ExtinctionR) April 19, 2019

قام نشطاء البيئة في منظمة "Extinction Rebellion" يوم الاثنين بإغلاق الشوارع المزدحمة في وسط لندن، احتجاجا على التلوث البيئي، وقد طالبت الشرطة مرارا وتكرارا بفتح الطريق ومواصلة أعمال احتجاجهم في منطقة ماربل آرك فقط، لكن المتظاهرون رفضوا الامتثال لهذا المطلب، الآن، أطلقت السلطات إنذارا جديدا للمتظاهرين، وفقًا لذلك، يتعين عليهم مغادرة ساحة البرلمان وتقاطع أوكسفورد حتى مساء السبت 20 أبريل/نيسان والإفراج عن جسر واترلو بحلول نهاية 22 أبريل/نيسان.

A sunny bank holiday weekend, the streets of London are all but empty, a thriving community gathers to peacefully demand our govt acts to avoid irreversible climate/eco catastrophe. 200 police arrive to disrupt and arrest: "police, we love you, we're doing this for your children" pic.twitter.com/RpJNfKnqyW — Extinction Rebellion 🐝⌛️🦋 (@ExtinctionR) April 20, 2019

طرح المشاركون في احتجاجات لندن ثلاثة متطلبات أساسية للحكومة البريطانية: إعلان الحقيقة بشأن تغير المناخ، وإنشاء جمعية مدنية للإشراف على هذه التغييرات وبذل كل جهد ممكن لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2025.