وصول 5 مروحيات عسكرية بريطانية إلى إستونيا

خمس طائرات هليكوبتر مقاتلة AH-64 أباتشي وصل سلاح الجو البريطاني يوم السبت إلى قاعدة إماري الجوية بالقرب من تالين لتعزيز كتيبة الناتو المتمركزة في إستونيا، بالتعاون مع أفراد الجيش الإستوني والمشاركة في مناورات عاصفة الربيع، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لقوات الدفاع الإستونية.
وأضاف البيان "سيتعاون طيارو مروحيات أباتشي مع طائرات الهليكوبتر من طراز "Wildcat" والأفراد العسكريين في إستونيا والبلدان الحليفة المنتشرة في إستونيا، بالإضافة إلى المشاركة في مناورات عاصفة الربيع".
ووصلت، في وقت سابق، إلى إستونيا أربع طائرات هليكوبتر بريطانية عسكرية متعددة الأغراض من طراز "AW159"، والتي ستستمر في الخدمة في البلاد حتى نهاية مايو/آيار.
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