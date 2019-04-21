سريلانكا... انفجارات تضرب كنيستين خلال قداس عيد الفصح

وقالت مصادر سياسية، مصادر سياسية: إن انفجارات أصابت كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو، وفقا لرويترز.

وذكرت وسائل إعلام سريلانكية، أن الانفجارات وقعت في مناطق متعددة من البلاد.

Multiple blasts reported in Sri Lanka including at churches as people attended Easter services. pic.twitter.com/KYArRCUHAT — Sumisha Naidu (@sumishanaidu) April 21, 2019

​ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بمستشفى كولومبو الوطني، قوله إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا خلال الانفجارات.

وقالت الشرطة إن إجمالي الانفجارات وصل إلى تفجيرات استهدف كنيستين وفندقين، وفقا لوكالة فرانس برس.

هذا ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين في العاصمة كولومبو في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.

Bomb attack in churches in Sri Lanka pic.twitter.com/6is0zmgELq — Rohan Fernando (@RohanFernandoJA) April 21, 2019

بينما أعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 160 في هذه التفجيرات.

ونشر عدد من المواطنين صوراً ومقاطع فيديو من مكان الانفجارات، على شبكات التواصل الاجتماعية، تظهر حجم الضرر الذي أصاب الكنيسة.

وأعلن مدير مستشفى كولومبو الوطني، بدوره عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 280 في تفجيرات سريلانكا. وفقاً لوكالة رويترز.