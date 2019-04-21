وزير الدفاع التركي: حزب العمال الكردستاني على وشك الانتهاء

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، أن حزب العمال الكردستاني على وشك الانتهاء.

وأكد أكار في كلمة له خلال زيارة أجراها إلى قيادة فرقة المشاة الثالثة، بولاية هكاري على الحدود التركية مع العراق، برفقه رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار أن "الهجوم الإرهابي الذي شنته المنظمة الإرهابية على القاعدة التركية على الحدود مع العراق، ماهي إلا هجمة شنيعة لن تثني عزيمتنا وجيشنا سيوفي بواجباته بعزم وتصميم". كما نقلت وكالة "الأناضول".

وحول القتلى من أفراد الجيش التركي، قال أكار: "هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن ورفعته سيبقون على الدوام شعلة مضيئة تنير تاريخ أمتنا المجيد".

كما تمنى أكار في كلمته "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى"، مشيرا إلى أن إيثار أفراد الجيش التركي الذي يتزامن تاريخ تأسيسه مع إشعاعات النور الأولى لتاريخ البشرية، حمى أمن وسلامة هذا الوطن وحافظ على وحدته أرضا وشعبا، وسيواصل التقدم بخطى واثقة حتى تطهير المنطقة من رجس الإرهاب.

وأجرى أكار، اليوم، برفقه رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، زيارة إلى الوحدات العسكرية على الحدود مع العراق.

كما شارك أكار وقادة الجيش، في مراسم تأبين الجنود الأتراك الذين قتلوا خلال الاشتباكات، والتي جرى تنظيمها في مطار "صلاح الدين الأيوبي" بقضاء "يوكساك أوفا" في هكاري.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في الاشتباكات، قبل أن تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 4.