تستغنى عن الإنسان....إسرائيل تستعرض أسلحتها الجديدة

استعرض الجيش الإسرائيلي أسلحته الجديدة، التي يمكن من خلالها الاستغناء عن القوة البشرية.

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الأحد، أن الجيش الإسرائيلي نشر فيديو عرض فيه ثلاثة روبوتات تستخدمها قواته في عملياتها المختلفة، باعتبارها جزءا من القوة القتالية، لا تختلف عن الجنود في ساحات الميدان.

© AP Photo / Adel Hana فكرة سليماني وتنفيذ نصر الله... موقع عبري: سلاح جديد لمواجهة إسرائيل

وأفادت القناة أن مهام الروبوتات الثلاثة هي مهام مختلفة كجمع المعلومات والاستطلاع ورسم الخرائط وتفجير العبوات الناسفة، مؤكدة أن النوع الأول هو الروبوت المحمول، وهو روبوت صغير مصمم ليحمله الجندي على ظهره، ومهمته رسم الخرائط في ميدان القتال، وهي ملائمة للقتال في المناطق السكنية وتحت الأرض، وهدفه مساعدة الجنود في التعرف على التضاريس قبل الدخول إليها، ومنع المفاجأة في ساحة المعركة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته القناة الثانية العبرية أن الروبوت المحمول، صغير الحجم، يمكنه دخول واقتحام الأماكن السكنية وصغيرة الأحجام، على أن يتم تشغيل الروبوت المذكور بواسطة جهاز تحكم عن بعد، ويمكنه تسجيل ما يحدث حوله بـ 360 درجة، ويمكنه تسلق السلالم والتحرك بسرعة، ويزن الريبوت 9 كجم، وهو قادر على حمل أوزان منخفضة.

ويتبين من الفيديو المنشور كيفية محافظة الجيش الإسرائيلي على قواته العسكرية البشرية، في مقابل استخدام الروبوتات.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن النوع الثاني هو "طالون 4"، وهو مخصص لكشف القنابل وتفجير العبوات الناسفة، متوسطة الحجم، ويحتوي الروبوت على وحدة تحكم تشتمل على ذراع وكاميرات ومجموعة اتصالات سلكية ولاسلكية، وإن كانت إمكانية الأخطاء في الميدان لهذا الروبوت عالية جدا.

روبوتات في خدمة جيش الدفاع الإسرائيلي: هذه الروبوتات تقاتل في المناطق المبنية وداخل الأنفاق وتجمع المعلومات الاستخباراتية وتفكك العبوات الناسفة.



هذه هي العبقرية الإسرائيلية! pic.twitter.com/k4g0gterdt — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 20, 2019

وأضافت القناة العبرية أن النوع الثالث من الريبوتات جاء تحت مسمى "قط الرمال"، وهو مصمم لإزالة العبوات الناسفة ثقيلة الوزن، وهو عبارة عن جرافة صغيرة، لها نظام تحكم عن بعد، ومهمتها حماية الجنود من العبوات الناسفة الكبيرة التي يمكن أن تتسبب بأضرار هائلة، وتفجيرها عن بعد، ويبلغ نطاق السيطرة والتحكم بهذا الروبوت 2 كم.