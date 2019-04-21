أول زعيم عربي يعلق على تفجيرات سريلانكا ويصفها بـ"الإجرامية البشعة"

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الهجمات الإرهابية التي استهدفت، اليوم الأحد، كنائس وفنادق في سريلانكا أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، واصفا الهجمات بـ "الإجرامية البشعة".

© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 160 قتيلا وأكثر من 360 جريح

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ، عن الرئيس عباس قوله إن "الإرهاب ينتشر انتشار الوباء في العالم"، داعيا دول العالم إلى "التعاون لاجتثاثه من جذوره وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية".

وجدد عباس، إدانته واستنكاره لكل أشكال الإرهاب الموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا كان مصدره أو جنسيته.

وأعرب عن خالص تعازيه وتعازي شعب فلسطين لعائلات الضحايا، وعن تضامنه مع الرئيس والشعب السريلانكي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وكانت سريلانكا شهدت، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها 160 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009.

كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.