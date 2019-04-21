أردوغان: الإرهاب هو العدو المشترك للإنسانية والسلام العالمي

أعرب الرئيس التركي عن إدانته لهذه الهجمات المنافية للإنسانية التي طالت دور عبادة

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد حول الهجمات الدموية التي هزت سريلانكا قائلا "إن الهجمات الإرهابية في سريلانكا، أظهرت مرة أخرى ضرورة المكافحة الحازمة للإرهاب بكل أنواعه". كما نقلت وكالة "الأناضول".

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE بوتين يأمل في معاقبة المسؤولين عن الهجمات في سريلانكا ويعزي أهالي الضحايا

وأشار أردوغان، إلى أنه تلقى بحزن عميق، نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال إقامة قداسات عيد الفصح

وأعرب الرئيس التركي، عن شجبه وإدانته بأشد العبارات هذه الهجمات المنافية للإنسانية، والتي طالت دور عبادة.

وأضاف "أظهر الهجوم الوحشي مرة أخرى ضرورة المكافحة الحازمة للإرهاب بكل أنواعه".

وأكد أردوغان، على تضامن تركيا مع سريلانكا في مواجهة الإرهاب، "العدو المشترك للإنسانية والسلام العالمي".

وتابع "باسمي ونيابة عن بلدي، أتقدم بالتعازي للشعب السريلانكي، على خلفية هذه الحادثة البشعة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وقتل 185 شخصا على الأقل وأصيب المئات، في سلسلة تفجيرات استهدفت سريلانكا، اليوم الأحد.