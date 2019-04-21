بابا الفاتيكان يدين هجوم سريلانكا الإرهابي ويحث على عودة اللاجئين السوريين

وقال فرنسيس إنه صدم من نبأ الهجوم الإرهابي، أثناء احتفاله مع الجالية المسيحية بعيد الفصح، وفقا لرويترز.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE أول زعيم عربي يعلق على تفجيرات سريلانكا ويصفها بـ"الإجرامية البشعة"

وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلى مقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا

من ناحية أخرى، حث البابا فرنسيس، السياسيين، اليوم الأحد، على بذل جهود جديدة لحل النزاع السوري، والمساعدة في عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى أراضيهم.

وقال فرنسيس في خطاب عبد الفصح الذي ألقاه بالفاتيكان اليوم الأحد: "لقد حان الوقت لتجديد الالتزام بحل سياسي من أجل العودة الآمنة للمشردين، إلى جانب أولئك الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، وخاصة في لبنان والأردن".