بابا الفاتيكان يدين هجوم سريلانكا الإرهابي ويحث على عودة اللاجئين السوريين

وقال فرنسيس إنه صدم من نبأ الهجوم الإرهابي، أثناء احتفاله مع الجالية المسيحية بعيد الفصح، وفقا لرويترز.
من ناحية أخرى، حث البابا فرنسيس، السياسيين، اليوم الأحد، على بذل جهود جديدة لحل النزاع السوري، والمساعدة في عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى أراضيهم.
وقال فرنسيس في خطاب عبد الفصح الذي ألقاه بالفاتيكان اليوم الأحد: "لقد حان الوقت لتجديد الالتزام بحل سياسي من أجل العودة الآمنة للمشردين، إلى جانب أولئك الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، وخاصة في لبنان والأردن".
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