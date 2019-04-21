مفاجأة... تقارير استخباراتية تم تجاهلها قبل 10 أيام من تفجيرات سريلانكا

كشفت تقارير إخبارية ورود تقارير استخباراتية حول احتمالية وقوع سلسلة تفجيرات في سريلانكا، لكنه تم تجاهلها "بشكل غريب".

ونشرت وكالة "فرانس برس" مجموعة من الوثائق، التي تتضمن تقارير استخباراتية، تضمنت تحذيرات قبل 10 أيام تقريبا من تفجيرات سريلانكا، صباح اليوم الأحد حول احتمالية وجود حملة كبرى لاستهداف الكنائس.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky بعد 8 تفجيرات في سريلانكا... إعلان هام من الاتحاد الأوروبي

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن قائد شرطة سريلانكا، بوغوث غايلسوندارا، أصدر بدوره تنبيها خطيرا لكافة الجهات الاستخباراتية في البلاد، بأنه قد يكون هناك محاولات لشن هجمات انتحارية لضرب الكنائس الرئيسية.

وفي تلك التقارير الاستخباراتية، تشير الاستخبارات السريلانكية، إلى أن وكالة استخبارات أجنبية، قدمت معلومات، حول دور "جماعة التوحيد الوطني" الإسلامية المتطرفة، حول احتمالية تنفيذ هجمات انتحارية تستهدف الكنائس البارزة، والمفوضية العليا الهندية في كولومبو.

وتعد "جماعة التوحيد الوطني"، جماعة إسلامية متطرفة في سريلانكا، ومرتبطة بارتكاب عدد من الجرائم العام الماضي، كان أبرزها تخريب تماثيل بوذية.

وكانت حكومة سريلانكا قد أعلنت حظر التجول بأثر فوري، على خلفية سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في كولومبو.

وبالتوازي مع حظر التجول الفوري، أعلنت حكومة سريلانكا حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، قد ارتفع إلى مقتل 186 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا، وفقا لما نشرته قناة الأخبار الأولى السريلانكية.

via @PerilofAfrica Sri Lanka's Police Chief Warned About Deadly Attacks 10 Days Before – Reports https://t.co/Qc11Mcpx8L pic.twitter.com/7aPHVQdKeC — MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) April 21, 2019

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وأفادت شرطة سريلانكا، أن "8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت إن 35 أجانب على الأقل قتلوا خلال التفجيرات التي هزت سريلانكا صباح اليوم، وفقا لما ذكره مسؤول في شرطة سريلانكا.