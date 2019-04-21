المحكمة العليا في أفغانستان تعتزم تمديد فترة الرئيس غني لحين انتخاب رئيس جديد

كابول — سبوتنيك. وذكرت القناة، نقلا عن مصدر بالمحكمة العليا الأفغانية، "أنه، ووفقا لأحكام الدستور، فإن الرئيس أشرف غني سيبقى في السلطة حتى إعادة انتخاب رئيس جديد".

© Sputnik . Ramil Sitdikov أشرف غني: المدن الباكستانية تحمل مفاتيح الحرب في أفغانستان

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية في 28 أيلول/سبتمبر 2019، في حين تنتهي الفترة الرئاسية في 21 أيار/مايو المقبل.

كان العديد من المرشحين المعلنين لخلافة أشرف غني في الرئاسة، قد شككوا في شرعية حكومته بعد الموعد النهائي في 22 مايو، وطالبوا بتشكيل حكومة مؤقتة لتحل محله.

وفي بيانها، طالبت المحكمة العليا في أفغانستان، "من المرشحين للرئاسة احترام تأجيل الانتخابات الرئاسية".

ويأتي إعلان المحكمة، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منذ شهور التفاوض على اتفاق سلام مع طالبان، وقد فسر بعض المراقبين التأجيل الأخير على أنه محاولة لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.