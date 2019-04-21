أمير قطر يبعث رسالة إلى رئيس سريلانكا

وتضمنت برقية أمير قطر، "خالص تعازيه ومواساته في ضحايا تفجيرات سريلانكا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومعربا عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة البشعة"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، ضمنها خالص تعازيه ومواساته في ضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، ومعربا عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة البشعة.#قنا pic.twitter.com/b14PO382sV— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 21, 2019
وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلىمقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا.
وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".
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