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13:33 21 أبريل/ نيسان 2019
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    انفجارات العاصمة السريلانكية

    وكالة: سريلانكا تكشف المسؤولين عن تفجيرات عيد الفصح الدامية

    © REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
    العالم
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    كشف وزير الدفاع السريلانكي، روان فيغواردين، مساء اليوم الأحد 21 أبريل/نيسان، عن المسؤولين عن التفجيرات الثمانية التي شهدتها البلاد تزامنا مع عيد الفصح.

    ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزير السريلانكي: "حددنا هوية عدد كبير من المسؤولين عن سلسلة الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق في سريلانكا".

    انفجارات العاصمة السريلانكية
    DINUKA LIYANAWATTE
    مفاجأة... تقارير استخباراتية تم تجاهلها قبل 10 أيام من تفجيرات سريلانكا
    وتابع "يمكننا القول إن هذا حادثا إرهابيا وجماعات متطرفة، لهذا قررنا حظر التجول لمدة 12 ساعة على أنحاء البلاد".

    ومضى بقوله "نحن حددنا هويتهم، وسنقوم بتسليمهم إلى جهات إنفاذ القانون".

    من جانبه، قال هارشا دي سيلفا، وزير التنمية الاقتصادية السريلانكي: "عقدت اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا مع كبار المسؤولين العسكريين، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلام البلاد وتسديد الأمن وعودة الهدوء".

    وتابع "نرجو من الجميع التصرف بمسؤولية، لا يرفع أي منا شعارات سياسية أرجوكم، يجب علينا جميعا أن نعمل معا كمواطنين سريلانكيين، أحر التعازي لجميع الأسر، ولكل من فقدوا أحبائهم".

    وكانت وكالة "فرانس برس" قد نشرت تقارير استخباراتية تشير إلى احتمالية وقوع هجمات إرهابية تستهدف كنائس بارزة في سريلانكا.

    ونشرت وكالة "فرانس برس" مجموعة من الوثائق، التي تتضمن تقارير استخباراتية، تضمنت تحذيرات قبل 10 أيام تقريبا من تفجيرات سريلانكا، صباح اليوم الأحد حول احتمالية وجود حملة كبرى لاستهداف الكنائس.

    وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن قائد شرطة سريلانكا، بوغوث غايلسوندارا، أصدر بدوره تنبيها خطيرا لكافة الجهات الاستخباراتية في البلاد، بأنه قد يكون هناك محاولات لشن هجمات انتحارية لضرب الكنائس الرئيسية.

    وفي تلك التقارير الاستخباراتية، تشير الاستخبارات السريلانكية، إلى أن وكالة استخبارات أجنبية، قدمت معلومات، حول دور "جماعة التوحيد الوطني" الإسلامية المتطرفة، حول احتمالية تنفيذ هجمات انتحارية تستهدف الكنائس البارزة، والمفوضية العليا الهندية في كولومبو.

    وكانت حكومة سريلانكا قد أعلنت حظر التجول بأثر فوري، على خلفية سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في كولومبو.

    وبالتوازي مع حظر التجول الفوري، أعلنت حكومة سريلانكا حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وكان عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، قد ارتفع إلى مقتل 186 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا، وفقا لما نشرته قناة الأخبار الأولى السريلانكية.

    وأفادت شرطة سريلانكا، أن "8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

    وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.

    وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت إن 35 أجانب على الأقل قتلوا خلال التفجيرات التي هزت سريلانكا صباح اليوم، وفقا لما ذكره مسؤول في شرطة سريلانكا.

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    أخبار سريلانكا, تفجير إرهابي, تفجيرات, سريلانكا
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