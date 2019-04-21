ترامب يعزي سريلانكا في ضحايها الـ"138" مليون ويمحو التغريدة (صورة)

"غرد" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته الخاصة على "تويتر"، معزيا بضحايا التفجيرات التي ضربت عددا من الكنائس والفنادق في سيرلانكا صباح يوم عيد الفصح.

التغريدة التي حملت التعازي لشعب سيرلانكا والاستعداد لتقديم المساعدة، لم تخل من خطأ كبير قام به الرئيس ترامب، حيث قال في التغريدة بأن عدد الضحايا وصل لـ138 مليون شخص.

وجائت التغريدة كالآتي: "تعازينا القلبية من شعب الولايات المتحدة الأمريكية لشعب سيرلانكا، على الهجمات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والفنادق والتي أودت بحياة 138 مليون شخص على الأقل وجرح 600 آخرين.نحن على استعدام للمساعدة".

وكانت التغريدة قد حذفت بعد نشرها.

هذا وأعلنت قناة الأخبار الأولى السيرلانكية، "ارتفاع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.