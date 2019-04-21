الرئيس اللبناني يدين تفجيرات سريلانكا

وأبرق الرئيس اللبناني إلى نظيره السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، مدينا ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا، ومتمنيا الشفاء للجرحى.
وكان عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، قد ارتفع إلى مقتل 186 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا، وفقا لما نشرته قناة الأخبار الأولى السريلانكية.
وأفادت شرطة سريلانكا، أن "8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة".
وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
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