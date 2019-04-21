الرئيس اللبناني يدين تفجيرات سريلانكا

دان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الأحد، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق والأماكن العامة في سريلانكا، فجر اليوم.

وأبرق الرئيس اللبناني إلى نظيره السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، مدينا ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا، ومتمنيا الشفاء للجرحى.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE مجزرة عيد الفصح... كل ما نعرفه عن الهجوم الذي أودى بحياة مئات القتلى والجرحى في سريلانكا

وقال في البرقية: "إني في هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها بلدكم الصديق، أوكد لكم تضامن لبنان رئيسا وشعبا معكم ومع الشعب السريلانكي الصديق سائلا الله في يوم قيامته أن يجنب سريلانكا مثل هذه الأعمال المدانة التي استهدفت آمنين في أماكن عبادة ومؤسسات فندقية وأهلية، لقد باتت الحاجة ملحة لجهد دولي موحد لمواجهة الإرهاب واستئصاله".

وكان عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، قد ارتفع إلى مقتل 186 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا، وفقا لما نشرته قناة الأخبار الأولى السريلانكية.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن "8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة".

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.