الخارجية الفرنسية تدين هجوم سريلانكا وتعرب عن تعازيها لأقارب الضحايا

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة التفجيرات التي وقعت في سريلانكا صباح اليوم الأحد معربة عن تعازيها لأهالي الضحايا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية : "فرنسا تدين بأشد العبارات الهجمات الرهيبة التي وقعت يوم الأحد 21 أبريل في سريلانكا في الكنائس التي أقيمت فيها احتفالات بعيد الفصح وكذلك في العديد من الفنادق في كولومبو".

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وشهدت سريلانكا، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها 160 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009.

كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.