أول فيديو يظهر لحظة تفجيرات سريلانكا

وتصاعد الدخان الأسود، بعد وقوع الانفجار الذي استهدف الكنيسة، التي تم استهدافها إلى جانب كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.
لحظة انفجار كنيسة سريلانكا— طاهر عياد (@taher365) April 21, 2019
وسقوط مئات الضحايا في تفجير عدة كنائس في سريلانكا#سريلانكا#SriLanka pic.twitter.com/KpzOYr8Vg1
وكانت سريلانكا شهدت، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها 160 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009.
كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.
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