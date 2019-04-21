بعد حذفه لتغريدته عن ضحايا سريلانكا الـ"138" مليون شخص... ترامب "يغرد" من جديد

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر تغريدة جديدة عن ضحايا سريلانكا مصححا فيها الخطأ الذي وقع فيه في تغريدة سابقة.

الرئيس الأمريكي ترامب والذي غرد في وقت سابق، معلنا بتغريدة على "تويتر" عن التعازي القلبية من شعب الولايات المتحدة الأمريكية لشعب سريلانكا.

ليقع بخطأ في عدد الضحايا حيث وصل العدد في تغريدته إلى 138 مليون شخص، بينما كان العدد في تلك اللحظة 138 شخصا.

ليقوم بمحي التغريدة وتعديلها بتغريدة جديدة جاء فيها " قتل 138 شخصا في سريلانكا وأصيب أكثر من 600 شخص بجروح خطيرة في هجوم إرهابي على كنائس وفنادق. تقدم الولايات المتحدة الأمريكية تعازيها لشعب سريلانكا العظيم.ونحن مستعدون للمساعدة".

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢١ أبريل ٢٠١٩

هذا وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلى 207 قتيل، وإصابة أكثر من 450 مصابا، حسبما ذكرت بوابة أخبار "أدا ديرانا" السريلانكية نقلا عن الشرطة المحلية.

ووقعت ثمانية انفجارات في سريلانكا تزامنا مع الاحتفال بعيد الفصح، حيث ضربت عدد من الكنائس والفنادق في عاصمة البلاد كولومبو ومدن أخرى.