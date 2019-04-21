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16:37 21 أبريل/ نيسان 2019
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    الملكة إليزابيث تغادر كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور بعد حضورها خدمة عيد الفصح، بريطانيا، 21 نيسان/أبريل 2019

    "صدفة" في عيد ميلاد ملكة بريطانيا الـ 93... وميغان ماركل تغيب عن الاحتفال (صور)

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    تصادف احتفال ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، الـ 93، اليوم الأحد، مع مناسبة أخرى، هي عيد القيامة (الفصح).

    وبتلك المناسبة، احتفلت الملكة إليزابيث، اليوم الأحد، ببلوغها 93 عاما،  بحضور قداس عيد القيامة التقليدي مع مع كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، في كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، بغرب لندن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    وانضم إلى الملكة إلزابيث في حضور القداس، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، والأمير هاري، بينما غابت زوجته، ميغان ماركل عن الحضور، التي من المتوقع أن تضع مولودهما الأول خلال الأسابيع المقبلة.

    كما غاب عن المناسبة، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، البالغ من العمر 97 عاما، والذي كان أعلن اعتزاله الخدمة العامة.

    وقام الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بنشر تهنئة للملكة إليزابيث، اليوم الأحد، عبر حسابهما الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلادها الـ 93، والتي كتبا فيها: "عيد ميلاد سعيد يا صاحبة الجلالة، يا سيدتي، يا جدتنا. نتمنى لك يوما رائعا. هاري وميغان".

    يشار إلى أن الملكة إليزابيث، تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام، والمرة الرسمية في شهر يونيو/حزيران، ويتم الاحتفال به بعرض عسكري كبير في وسط العاصمة البريطانية، وهو تقليد أنشأه الملك جورج الثاني قبل 250 عاما.

    وتعتبر إليزابيث هي أطول ملك تحكم المملكة المتحدة في التاريخ البريطاني، ولا تزال تحتفظ بجدول نشط بالفعاليات، على الرغم من قلة سفرياتها عكس الماضي.

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