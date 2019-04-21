مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في كازاخستان

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة ذات محرك خفيف في مطار مدينة كاراغاندا في كازاخستان.

ونشرت وزارة الطيران المدني في كازاخستان على صفحتها على الفيسبوك: "في الساعة 4:25 مساءً، عند القيام برحلة تدريبية، تحطمت طائرة خفيفة من طراز FK14 Polaris في مطار بالابان في مدينة كاراغاندا. وفقًا للمعلومات الأولية، قُتل شخصان من الطاقم."

ووفقا للوزراة سيتم التحقيق في ملابسات الحادث. ومن المحتمل أن تكون الطائرة قد اصطدمت بجهاز طائر فرط خفيف أثناء تحليقها.

وفي شهر شباط / فبراير الماضي، لاقت سيدة ورجل، وهما في الـ 50 عاما، مصرعهما جراء تحطم طائرة صغيرة في العاصمة الاسبانية مدريد.