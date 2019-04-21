ظريف يرحب بتعيين سلامي قائدا للحرس الثوري الإيراني

طهران، سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الخارجية الإيراني رسالة عن ظريف، اليوم الأحد، جاء فيها:" أبارك لكم وأهنأكم بتعين حضرتكم كقائد لحرس الثورة الإسلامية، في يوم النصف من شعبان، وأتمنى لكم التوفيق، وأن تكون مرفوع الرأس بهذه المسؤولية الكبيرة".



© REUTERS / HANDOUT خامنئي يعفي اللواء محمد علي جعفري من منصبه كقائد للحرس الثوري الإيراني

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن استقالة الوزير ظريف الذي قدمها، في فبراير/شباط الماضي، كانت بسبب خلافات مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، وبسبب عدم تنسيق مكتب الرئاسة مع وزارة الخارجية الإيرانية لحضور ظريف للقاء الرئيس بشار الأسد، أثناء زيارته إلى إيران، في التاريخ نفسه.

وفي السياق نفسه، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، أن الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، عين البريجادير جنرال، حسين سلامي، قائدا جديدا للحرس الثوري، وذلك بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة تلك القوة العسكرية ،منظمة إرهابية،.

وقال التلفزيون "الزعيم الأعلى عين سلامي رئيسا جديدا للحرس الثوري، وسيحل محل محمد علي جعفري". لكن التلفزيون لم يذكر سببا لتغيير القيادة.

ووجه خامنئي رسالة إلى سلامي بعد أن رفع رتبته إلى لواء.

وقال خامنئي:

نظرا للضرورة في تغيير المناصب في قيادة حرس الثورة الإسلامية، ولخدمة اللواء محمد علي جعفري، على مدى السنوات العشر السابقة، فقد تم منحك رتبة لواء، وتعينك قائدا لحرس الثورة ".

وأصدر خامنئي بيانا جاء فيه "تقديرا لخدمات الجنرال محمد علي جعفري الجليلة على مدى العشر سنوات السابقة، ورغبتي بأن تكون حاضرا في ميدان الثقافة والحرب الناعمة، فقد منحناك مسؤولية إدارة المجمع الثقافي والاجتماعي، بقية الله".