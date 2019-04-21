بومبيو: يوجد أمريكيين بين ضحايا اعتداءات سيريلانكا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يوجد مواطنين أمريكيين بين ضحايا التفجيرات، التي شهدتها سريلانكا، اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE أكثر من 50 قتيلا في انفجارات تهز كنائس وفنادق في سريلانكا (صور وفيديو)

ووقعت 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت "رويترز" أن حصيلة ضحايا التفجيرات في سيريلانكا وصلت إلى أكثر من 200 قتيلا، وأكثر من 450 جريحا.

ودان البيت الأبيض، الهجمات، مؤكدا وقوف واشنطن مع حكومة سريلانكا، وشعبها، حتي يتم القصاص للضحايا ومعاقبة الجناة.

​وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.