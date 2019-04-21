مقتل سائحة بريطانية وخطف 3 أشخاص في شمال نيجيريا

وقالت الشرطة المحلية والسفارة البريطانية، اليوم الأحد 21 أبريل/ نيسان، إن خاطفين في نيجيريا قتلوا امرأة بريطانية ورجلا نيجيريا وخطفوا ثلاثة آخرين بمدينة كادونا، شمالي البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / TEMILADE ADELAJA مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر انهيار مبنى جنوب غربي نيجيريا

وبحسب الوكالة، فإن أعمال الخطف في نيجيريا انتشرت في الآونة الأخيرة، ويستهدف الخاطفون المواطنين والأجانب على حد سواء لطلب فدية، في أغلب الأمور.

وذكرت الشرطة أن المرأة البريطانية، سافرت من لاجوس، بغرض السياحة، وكانت تحضر حفلا قبل حدوث الواقعة، بينما قالت السفارة البريطانية إن دوافع قتل المرأة، التي تدعى فاي موني، مازالت غير واضحة.

وقالت السفارة إنها على علم بالحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي، لكنها لن تتكهن بشأن دوافع الهجوم أو طبيعته.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولم يتم حتى الآن تحديد هوية الخاطفين.