زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو بـ73.01% من الأصوات مقابل 24.65% بعد فرز50.18 %

يتقدم المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، على بوروشينكو، بـ73.01 بالمائة من الأصوات ، مقابل 24.65 بالمائة في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 50.18 بالمائة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع.

وبحسب البيانات ذات الصلة على لوحة لجنة لانتخابات المركزية، فإن زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو، بـ73.01 بالمائة من الأصوات، مقابل 24.65 بالمائة في انتخابات رئاسة البلاد.





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وقالت لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الداخلية الأوكرانية إنها لم تسجل انتهاكات جماعية قد تؤثر على نتيجة التصويت.

وشهدت أوكرانيا، يوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.