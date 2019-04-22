الشرطة السريلانكية تعطل قنبلة بالقرب من مطار كولومبو

قالت الشرطة الجوية السريلانكية، إنه تم اكتشاف قنبلة بالقرب من مطار كولومبو الرئيسي وتم تعطيلها بنجاح.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إنه تم العثور على قنبلة أنبوبية "محلية الصنع" في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد 21 أبريل / نيسان، على طريق يؤدي إلى المعبر الرئيسي في المطار الذي لا يزال مفتوحا، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد هجمات قاتلة على الكنائس والفنادق.

© REUTERS / STRINGER ارتفاع عدد ضحايا هجمات سريلانكا إلى 262 قتيلا

وقال الكابتن جيهان سينيفيراتني، المتحدث باسم مجموعة سلاح الجو السريلانكي، إن العبوات الناسفة، يعتقد أنها محلية الصنع.

ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في سلسلة الانفجارات المميتة التي ضربت سريلانكا، الأحد 21 أبريل / نيسان الجاري، إلى 262.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى وصل إلى 262 شخصا من المصابين، وأن عدد الجرحى تجاوز 452 شخصا.

من جانبه، أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.

فيما ألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.