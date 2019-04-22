ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلا و500 جريح

قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا، إن عدد ضحايا سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق البلاد، صباح يوم الأحد 21 أبريل / نيسان الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، وصل إلى 290 شخصا.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت في وقت سابق، من صباح اليوم الإثنين 22 أبريل / نيسان، إن "عدد القتلى ارتفع ليصل إلى 262 شخصا بينما عدد الجرحى تجاوز 452 شخصا".



© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA الشرطة السريلانكية تعطل قنبلة بالقرب من مطار كولومبو

وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي.

من جانبه، أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.

فيما ألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.