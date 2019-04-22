ترامب يؤكد لزيلينسكي التزامه بالعمل معه لتعزيز الديمقراطية في أوكرانيا

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرشح الرئاسي فلاديمير زيلينسكي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وأكد استعداد الولايات المتحدة للعمل معه لتعزيز الديمقراطية في أوكرانيا.

وقال بيان للبيت الأبيض، "إن الرئيس دونالد ترامب تحدث، اليوم الإثنين، مع فلاديمير زيلينسكي لتهنئته بفوزه في انتخابات 21 أبريل / نسيان في أوكرانيا".



© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يهنئ زيلينسكي هاتفيا على فوزه بالانتخابات الرئاسية لأوكرانيا

وتمنى له ترامب النجاح ووصف الانتخابات بأنها لحظة مهمة في تاريخ أوكرانيا، مشيراً إلى الطبيعة السلمية والديمقراطية للعملية الانتخابية"، بحسب بيان البيت اللأبيض.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب للرئيس المنتخب زيلينسكي استعداد الولايات المتحدة لمواصلة دعم أوكرانيا.

وجاء في البيان: "أكد ترامب على التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها الدولية المعترف بها، وأعرب عن استعداده للعمل مع الرئيس المنتخب زيلينسكي والشعب الأوكراني لتنفيذ إصلاحات من شأنها تعزيز الديمقراطية وتحسين الرفاهية والقضاء على الفساد".

وشهدت أوكرانيا، يوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الأحد، تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح من حزب "خادم الشعب" والممثل الكوميدي السابق، أمام منافسه الرئيس الحالي بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب الاستطلاع، على 73 بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 25 بالمائة لدى بوروشينكو.