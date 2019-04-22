الولايات المتحدة تشكر الرئيس الأوكراني السابق على عمله وخدماته

شكر الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا، كورت فولكر، يوم أمس الأحد، الرئيس الأوكراني المهزوم في الانتخابات الأخيرة، بترو بوروشينكو، على عمله كرئيس للدولة.

سبوتنيك. وكتب فولكر على صفحته على تويتر: "نشكر بوروشينكو على شجاعته لترؤس أوكرانيا خلال الأوقات الصعبة والتزامه بالمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا وقبول إرادة الشعب الأوكراني".

We commend @poroshenko for his courage in leading Ukraine through a tremendously difficult time and for his commitment to the democratic institutions of 🇺🇦 and for accepting the will of the Ukrainian people. https://t.co/sGJFR4pLxH — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 апреля 2019 г.

وشهدت أوكرانيا، يوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الأحد، تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح من حزب "خادم الشعب" والممثل الكوميدي السابق، أمام منافسه الرئيس الحالي بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب الاستطلاع، على 73 بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 25 بالمائة لدى بوروشينكو.