الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، في بيان لها من هجمات جديدة قد تتعرض لها سريلانكا، مع معلومات متوفرة حول مخططات إرهابية للقيام بهذه الأعمال الإرهابية.

© AP Photo / Eranga Jayawardena ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلا و500 جريح

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها إن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار أو دون إنذار على الإطلاق".

وأضافت قائلة: "الهجمات الإرهابية المخطط لها قد تستهدف مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية في البلاد".

وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق وأدت إلى مقتل 290 شخصا وجرح أكثر من 500

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت، في وقت سابق، حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.