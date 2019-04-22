الخارجية الأمريكية: إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا

وأضافت قائلة: "الهجمات الإرهابية المخطط لها قد تستهدف مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية في البلاد".
وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق وأدت إلى مقتل 290 شخصا وجرح أكثر من 500
وكانت السلطات السريلانكية أعلنت، في وقت سابق، حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.
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