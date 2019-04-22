رئيس وزراء باكستان: اتفقنا مع إيران على التعاون من أجل حل سياسي في أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان أنه تم الاتفاق مع إيران على التعاون من أجل حل سياسي في أفغانستان.

طهران — سبوتنيك. وقال خان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران اليوم الاثنين 22 أبريل / نيسان: "اتفقنا مع إيران على التعاون من أجل حل سياسي في أفغانستان"، مشيرا إلى أن "حل هذه القضية يعود بالأمن والاستقرار على الشعب الأفغاني وشعوب المنطقة".

وأضاف: "إيران تعاني، مثل باكستان، من الجماعات الإرهابية التي تمتلك مكاتب في أوروبا"، وشدد: "لن نسمح أن تستخدم أرضنا لشن الإرهاب ضد دول الجوار وخاصة إيران".

وقال روحاني خلال المؤتمر: "اتفقنا مع باكستان على تشكيل قوات تدخل سريع مشتركة لمواجهة الإرهاب على حدود البلدين".

يتبع…