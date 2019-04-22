رئيس وزراء باكستان: اتفقنا مع إيران على التعاون من أجل حل سياسي في أفغانستان

طهران — سبوتنيك. وقال خان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران اليوم الاثنين 22 أبريل / نيسان: "اتفقنا مع إيران على التعاون من أجل حل سياسي في أفغانستان"، مشيرا إلى أن "حل هذه القضية يعود بالأمن والاستقرار على الشعب الأفغاني وشعوب المنطقة".
وأضاف: "إيران تعاني، مثل باكستان، من الجماعات الإرهابية التي تمتلك مكاتب في أوروبا"، وشدد: "لن نسمح أن تستخدم أرضنا لشن الإرهاب ضد دول الجوار وخاصة إيران".
وقال روحاني خلال المؤتمر: "اتفقنا مع باكستان على تشكيل قوات تدخل سريع مشتركة لمواجهة الإرهاب على حدود البلدين".
يتبع…
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