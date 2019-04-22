الولايات المتحدة تفصح عن نواياها تجاه إيران خلال اجتماع سري في واشنطن

وبحسب مصادر خاصة للموقع، فإن الإدارة الأمريكية تسعى إلى عدم استخدام عبارات "تغيير النظام"، كما أن واشنطن لا تخطط للتدخل العسكري في إيران.
كما أشار الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية منقسمة على ذاتها بشأن الموضوع الإيراني، حيث يعد جون بولتون من أهم الشخصيات المناهضة لإيران ويقوم بنسج علاقات مع المعارضة الإيرانية في واشنطن عكس بومبيو الذي لا يرى أفقا جذريا للتغيير في إيران في الوقت الحالي.
كما يعتبر بومبيو أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقديم أي ضمانات بأن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران ستكون قادرة على تغيير النظام، لكنها ستضر بالشعب الإيراني.
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