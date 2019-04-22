الولايات المتحدة تفصح عن نواياها تجاه إيران خلال اجتماع سري في واشنطن

حسمت الولايات المتحدة الأمريكية مستقبل ومصير النظام الإيراني من خلال قرار حاسم صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماع مغلق مع الجالية الإيرانية في واشنطن.

© AP Photo / Hadi Mizban باعتراف أمريكي... لولا إيران لسقطت بغداد وأربيل بيد "داعش"

ونقل موقع " أكسيوس " الأمريكي اللقاء الذي حصل بين الإدارة الأمريكية والجالية الإيرانية المناهضة للنظام الإيراني بشأن مستقبل إيران.

وبحسب مصادر خاصة للموقع، فإن الإدارة الأمريكية تسعى إلى عدم استخدام عبارات "تغيير النظام"، كما أن واشنطن لا تخطط للتدخل العسكري في إيران.

كما أشار الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية منقسمة على ذاتها بشأن الموضوع الإيراني، حيث يعد جون بولتون من أهم الشخصيات المناهضة لإيران ويقوم بنسج علاقات مع المعارضة الإيرانية في واشنطن عكس بومبيو الذي لا يرى أفقا جذريا للتغيير في إيران في الوقت الحالي.

كما يعتبر بومبيو أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقديم أي ضمانات بأن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران ستكون قادرة على تغيير النظام، لكنها ستضر بالشعب الإيراني.