رئيس سريلانكا يطلب المساعدة الخارجية في تتبع الروابط الدولية للهجمات

طلب رئيس سريلانكا المساعدة الأجنبية في تتبع الروابط الدولية للهجمات التي وقعت أمس.

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA سريلانكا: الهجمات الإرهابية تمت بمساعدة شبكة دولية وكان يمكن تفاديها

وحسب "رويترز"، قال مكتب رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، إنه سيطلب مساعدة أجنبية لتتبع الروابط الدولية بسلسلة التفجيرات الانتحارية في الكنائس والفنادق الفخمة في عيد الفصح الأحد، والتي أسفرت عن مقتل 290 شخصًا وإصابة أكثر من 500 شخص، وفق ما ذكر مكتبه.

وقالت في بيان: "تشير تقارير المخابرات إلى أن منظمات إرهابية أجنبية تقف وراء الإرهابيين المحليين. لذلك، فإن الرئيس يسعى للحصول على مساعدة الدول الأجنبية".

كما أعلن الرئيس حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والتي ستدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الاثنين.

وهذا الإجراء، يمنح الشرطة والجيش سلطات واسعة للاحتجاز والاستجواب دون أوامر من المحكمة، وكان ساري المفعول في أوقات مختلفة خلال الحرب الأهلية مع الانفصاليين التاميل.

#SriLankaAttacks

Eiffel Tower going dark to honor the more than 250 people who lost their lifes in Sri Lanka bomb attacks #SriLankaAttacks pic.twitter.com/0bSpBOuq3F — Atul Shokeen🛐🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@atul_shokeen) April 22, 2019

أعلن مكتب رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الاثنين، في بيان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، ووقال إن هذا الإجراء سوف يقتصر على التعامل مع الإرهاب ولن يؤثر على حرية التعبير.