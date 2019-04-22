قصة مأساوية... ملياردير يفقد 3 من أبنائه في هجمات سريلانكا (صور)

فقد الملياردير الدنماركي أندريس هولك، 3 من أبنائه الأربعة في هجمات سريلانكا، التي وقعت، أمس الأحد 21 أبريل / نيسان.

ووقعت 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو، والثانية في شرق الجزيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

Billionaire ASOS tycoon who is Scotland's biggest landowner loses three of his four children in Sri Lanka Easter terror attacks that killed 290 people including eight Britons https://t.co/kLh1s47ete via @MailOnline #lka #SriLankaBlasts — Badruddeen 🇲🇻 ⚖️🏝 (@Badruddeen) April 22, 2019

ووصلت حصيلة الهجمات إلى 290 قتيلا، وفقا لآخر الإحصائيات، إضافة إلى أكثر من 500 مصاب.

Billionaire ASOS owner Anders Holch Povlsen has lost three of his four children in the Sri Lanka terror attacks on Easter Sunday, Daily Mail reported.https://t.co/D1gMPjGyVR — DailyMirror (@Dailymirror_SL) April 22, 2019

ويمتلك أندريس هوك، النصيب الأكبر في ماركة الأزياء العالمية الشهيرة "أسوس"، إضافة إلى عدد من الماركات التجارية العالمية، وتقدر ثروته بـ 7.9 مليارات دولار، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية لعام 2019.

Povlsen's four children had been vacationing in Sri Lanka. The Danish billionaire lost three of his children in the #SriLankaBlasts.



(@theotherbose)

https://t.co/7tJE1XklO1 — News18.com (@news18dotcom) April 22, 2019

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين 22 أبريل / نيسان، إن هولك، له 4 أبناء من زوجته، آن ستورم، وهم (ألما، وأستريد، وأينز، وألفريد)، مشيرة إلى أنه فقد 3 منهم، لكنها لم تحدد أسماءهم.

وأدت تفجيرات سريلانكا، إلى مقتل 32 أجنبيا، بين الضحايا، بينهم بريطانيين وأمريكيين.

THREE children of billionaire ASOS boss Anders Holch Povlsen have been killed by suicide bombers in the Sri Lanka https://t.co/k5szhSJQk0 pic.twitter.com/aaPt7TiAdQ — TELO (@ContactTelo) April 22, 2019

وقال راجيثا سيناراتني، المتحدث باسم حكومة سريلانكا، اليوم الاثنين، إن التفجيرات التي وقعت في البلاد في عيد القيامة، تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية، بحسب وكالة "رويترز".