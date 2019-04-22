البابا يدعو لإدانة عالمية لهجمات سريلانكا

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لإدانة عالمية لهجمات سريلانكا واصفا إياها، بأنها "إرهابية ولا إنسانية".

عبر البابا فرانسيس ،اليوم الاثنين، عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها الكنائس والفنادق في سريلانكا والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 300 شخص.

© AP Photo / Chamila Karunarathne الجيش السريلانكي يرسل أكثر من ألف عسكري إلى كولومبو بعد الانفجارات

كما دعا البابا إلى إدانة عالمية لما وصفها بأنها "أعمال إرهابية وغير إنسانية" لا يمكن تبريرها مطلقا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقد وقعت سلسلة من الانفجارات في سريلانكا، يوم الأحد 21 نيسان/أبريل، إذ دوت أول 6 انفجارات في 3 معابد و3 فنادق في البلاد والسابع غربي الجزيرة والثامن في مجمع سكني في ضواحي كولومبو.

ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد بلغ عدد القتلى نتيجة 8 انفجارات 290 شخصا، بينهم مواطنون من الدنمارك واليابان وباكستان والمغرب والهند وبنغلادش والصين وهولندا والولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا. وأصيب نحو 500 شخص.

كما فرضت السلطات السريلانكية حظر التجول في العاصمة كولومبو من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا، اعتبارا من اليوم الاثنين.