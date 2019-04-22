إيران: الولايات المتحدة ستفشل في خفض صادراتنا من النفط

نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية اليوم الاثنين عن مصدر لم تسمه بوزارة النفط الإيرانية قوله إن الولايات المتحدة ستبؤ بالفشل في قطع صادرات بلاده من النفط، حتى إذا أنهت واشنطن الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام من طهران.

© AFP 2019 / Behrouz Mehri الولايات المتحدة تفصح عن نواياها تجاه إيران خلال اجتماع سري في واشنطن

وكان مصدر مطلع أبلغ رويترز أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم أن على مشتري النفط الإيراني وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات، مما أوقد شرارة قفزة ثلاثة بالمئة في أسعار الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

ونقلت تسنيم عن المصدر "المطلع" قوله "استمرت الإعفاءات أم لم تستمر، فإن صادرات نفط إيران لن تكون صفرا في أي حال إلا أن تقرر السلطات الإيرانية وقف صادرات النفط… وهذا غير وارد حاليا".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم الاثنين 22 أبريل/ نيسان ضرورة أن ينهي كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية مما أدى إلى قفزة بنحو ثلاثة بالمئة في أسعار الخام لتصل لأعلى مستوى لها هذا العام.

وأكد المصدر تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الإدارة لن تجدد الإعفاءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني من العقوبات أواخر العام الماضي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.

#WashingtonPost: As of May 2, the #US State Department will not grant any exceptions to sanctions for any country that currently imports Iranian oil or its derivatives#Saudi #ايران pic.twitter.com/UB6r24ketq — channel 24 saudi (@english_24saudi) April 22, 2019

غير أن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة ستة أشهر. ولكن جوش روجين الكاتب بصحيفة واشنطن بوست قال نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأمريكية لم يذكر اسمهما إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن اليوم الاثنين "إنه اعتبارا من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية إعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام أو المكثفات من إيران".

وشهدت أسواق النفط تراجعا في الإمدادات هذا العام بسبب خفض الإنتاج الذي تطبقه أوبك.

وتوقع محللون أن تضغط إدارة ترامب على السعودية، المنتج الرئيسي في أوبك، لوقف خفض الإمدادات لتهدئة المخاوف في السوق.

وستلحق بالدول المستوردة للنفط الإيراني من آسيا أكبر أضرار من وقف الإعفاءات. والصين والهند هما أكبر دولتين مستوردتين للنفط من طهران وضغطتا من أجل تمديد الإعفاءات.