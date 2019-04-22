مكياج ميغان ماركل حصرا على الطريقة المنتشرة في الإنترنت

تجبر دوقة ساسكس ميغان ماركل خبير الماكياج الشخصي، دانييل مارتن، على تعلم تقنيات المكياج الجديدة باستخدام مقاطع الفيديو التي تشاهدها على يوتيوب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشف مارتن، الذي طبق ماكياج ميغان ماركل في حفل زفافها، بأن دوقة ساسكس طلبت منه مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بمدوني الجمال المشهورين ومعرفة أحدث التقنيات.

— What Meghan Wore (@whatmegwore) February 2, 2019

وقال:

"ميغان تطلب مني أن أشاهد بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب، وتقول لي: أريد نفس المكياج الذي تطبقه هذه المدونة وأنا أجيبها: "حسنًا، حسنًا".

يذكر أن دانييل مارتن هو سفير لمستحضرات التجميل من ماركة كريستيان ديور، فضلاً عن كونه مستشارًا وخبير تجميل لمستحضرات تجميل أونيست بيوتي، والتي تروج لها ممثلة هوليوود جيسيكا ألبا.