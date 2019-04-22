لأول مرة في الانتخابات الأوكرانية... مرشح يحصل على 73.21 % من الأصوات

تصدر المرشح الرئاسي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 73.21 % من الأصوات، مقابل 24.46 % من الأصوات للرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يهنئ زيلينسكي هاتفيا على فوزه بالانتخابات الرئاسية لأوكرانيا

وبحسب البيانات ذات الصلة على لوحة لجنة الانتخابات المركزية، فإن زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو ، بـ73.21 بالمائة من الأصوات، مقابل 24.46 % في انتخابات رئاسة البلاد.

ونشرت البيانات على موقع لجنة الانتخابات المركزية بعد معالجة 99 % من البروتوكولات.

وتعتبر هذه النتيجة سابقة في تاريخ أوكرانيا إذ لم يحصل أي رئيس من قبل على نسبة الأصوات من المواطنين.

وعقدت الجولة الثانية من الانتخابات يوم أمس الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا أنها لم تسجل أي انتهاكات جماعية قد تؤثر على نتائج التصويت.

وشهدت أوكرانيا، يوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.