روسيا تتمهل بتهنئة زيلينسكي الفائز بالرئاسة الأوكرانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تهنئة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي.

سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "من السابق لأوانه الحديث عن تهنئة الرئيس بوتين للسيد زيلينسكي، وكذلك عن العمل المشترك. ومن الممكن الحكم في حالات محددة فقط".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية: "موسكو تحترم اختيار الشعب الأوكراني، خاصة وإن هذا الخيار واضح".

وفي الوقت نفسه لفت بيسكوف إلى أن "شرعية هذه الانتخابات يمكن وضعها محل الشك بشكل عام، حيث إنها لم تتح فرصة التصويت لثلاثة ملايين مواطن أوكراني مقيمين حالياً، في روسيا الاتحادية".

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي، فاز بفارق كبير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، على منافسه الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، وذلك بحصوله على نسبة 73.21 في المئة من الأصوات بعد فرز 99 في المئة من أصوات الناخبين، وفقا للجنة الانتخابات المركزية، في حين صوت لصالح الرئيس الحالي للبلاد، بيترو بوروشينكو، 24.46 في المئة من الناخبين.