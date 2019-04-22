بومبيو: أخبرنا القادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية.

القاهرة — سبوتنيك. قال بومبيو، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنستجيب لما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".

© AP Photo / Vahid Salemi إيران: الولايات المتحدة ستفشل في خفض صادراتنا من النفط

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي "نحن اليوم لدينا شراكة مع دول الخليج وإسرائيل ودول أخرى تعمل على هذا الهدف".

وأضاف بومبيو أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مباحثات مع الإمارات والسعودية وكلاهما أكدا قدرتهما على تزويد السوق العالمي بما يكفي، وأنا واثق أنهم سيدعمون هذه السياسة المتماشية مع أهدافهم أيضا".

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/ مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".