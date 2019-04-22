سنودن يؤكد تورط الولايات المتحدة بفصل الإنترنت عن سوريا عام 2012

موسكو — سبوتنيك. وقال كليشاس لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات التي قدمها إدوارد سنودن، شارك ممثلو الولايات المتحدة في حادث انقطاع الاتصال بالإنترنت في سوريا، الذي حدث يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012. حيث ولأكثر من يومين، لم تتمكن الدولة بأكملها من الوصول إلى الإنترنت. وكان المسبب في ذلك هو وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي استخدمت "الإشارات المرجعية" المدمجة في برنامج معدات التوجيه لأكبر مشغل اتصالات وطني".
ووفقا لكليتشاس، وكمثال على التدخل الأمريكي في مناطق النطاق الوطني الأجنبية فهي تشمل مشاريع القوانين الأمريكية الحالية "لمكافحة القرصنة على الإنترنت" و"حماية عناوين "إي بي""، التي توفر مبررا قانونيا للاستيلاء على أسماء النطاقات وعناوين "إي بي" من قبل الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الروسي، وافق اليوم الإثنين، على قانون بشأن التشغيل المستدام للرونيت (الإنترنت الروسي)، الذي يهدف إلى حماية التشغيل المستقر للإنترنت في روسيا في حالة وجود تهديد لعمله من الخارج.
وكان نواب في مجلس الدوما الروسي، قد طرحوا في وقت سابق، مشروع قانون يمنح هيئة الرقابة على الاتصالات "روس كو نادزور" حق التحكم مركزيا بالإنترنت وشبكات الاتصال العامة في حال ورود مخاطر خارجية.
ويذكر في هذا السياق أن بعض المواقع الحكومية في سوريا توقفت في 2012 عن العمل، ومنها مواقع وزارة الخارجية والداخلية، ويرجح لأن يعود ذلك للانقطاع التام الذي شهده الإنترنت في كافة أنحاء البلاد.
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