سنودن يؤكد تورط الولايات المتحدة بفصل الإنترنت عن سوريا عام 2012

صرح رئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للتشريعات الدستورية أندريه كليشاس، اليوم الاثنين، أن الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إدوارد سنودن، يؤكد تورط وكالة الأمن القومي الأمريكية في فصل سوريا عام 2012 عن شبكة الإنترنت، ما تسبب بعدم تمكن البلاد بأكملها من الوصول إلى الشبكة العالمية لمدة يومين.

موسكو — سبوتنيك. وقال كليشاس لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات التي قدمها إدوارد سنودن، شارك ممثلو الولايات المتحدة في حادث انقطاع الاتصال بالإنترنت في سوريا، الذي حدث يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012. حيث ولأكثر من يومين، لم تتمكن الدولة بأكملها من الوصول إلى الإنترنت. وكان المسبب في ذلك هو وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي استخدمت "الإشارات المرجعية" المدمجة في برنامج معدات التوجيه لأكبر مشغل اتصالات وطني".

